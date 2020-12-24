Красногорск, 24 декабря, 2020, 17:53 — ИА Регнум. Запуск специального приложения позволил в пять раз снизить нагрузку телефонных звонков на операторов скорой помощи в Подмосковье. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Медики в защитных костюмах

Мобильное приложение позволяет в режиме реального времени отслеживать местонахождение вызванной бригады медиков. Его запуск привел к резкому снижению числа телефонных звонков операторам скорой помощи, отметил министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

«У нас большая нагрузка идет на операторов от жителей, которые звонят и уточняют, через сколько придет машина. После того, как мы этот сервис запустили, нагрузка сократилась в пять раз», — сообщил Рымар.