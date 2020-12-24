Москва, 25 декабря, 2020, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 25 декабря, состоится встреча спикера Госдумы Вячеслава Володина и делегации парламента Молдавии во главе с Зинаидой Гречаной.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин и Зинаида Гречаная

В ходе встречи планируется обсудить вопросы дальнейшего развития межпарламентского сотрудничества, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Зинаида Гречаная была избрана спикером парламента Молдавии в июне 2019 года, в ходе визита в Москву она выступила на пленарном заседании Госдумы.