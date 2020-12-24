Калуга, 24 декабря, 2020, 17:41 — ИА Регнум. Калужской области за сутки подтверждено два летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 24 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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От осложнений, вызванных COVID-19, умерли жители Калуги 1931 и 1932 годов рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 155 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.