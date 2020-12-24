Кострома, 24 декабря, 2020, 17:34 — ИА Регнум. Распоряжением губернатора Костромской области Сергея Ситниоква на территории региона введён режим повышенной готовности. Чрезвычайная мера связана с ожидающимся ухудшением погодных условий и будет действовать с 17 часов 24 декабря до 9 часов 27 декабря 2020 года.

Дарья Драй ИА REGNUM

Режим повышенной готовности вводится для всех органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По данным Костромского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие дни на территории региона прогнозируется снегопад, усиление ветра до 17 м/с.

Руководителям исполнительных органов государственной власти Костромской области предписывается обеспечить готовность сил и средств, в том числе, подведомственных учреждений, к оперативному реагированию на складывающуюся обстановку, а также к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.