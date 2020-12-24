Ханты-Мансийск, 24 декабря, 2020, 17:33 — ИА Регнум. В Югре утверждён герб региона. Депутаты думы ХМАО приняли изменения в закон «О гербе и флаге Югры», сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

Департамент общественных и внешних связей ХМАО Новый герб Югры

Отмечается, что в разработке герба Югры участвовали историки, ученые, авторская группа под руководством редактора издания «Геральдика.ру» Юрия Росича. Новый символ согласован с геральдическим советом при президенте России.

Герб широко обсуждался общественностью, обсуждался и выбирался из нескольких вариантов в социальных сетях. Принятому депутатами думы ХМАО 24 декабря 2020 года варианту отдали предпочтение более 50% жителей Югры.