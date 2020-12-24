Калуга, 24 декабря, 2020, 17:32 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 167 человек за последние сутки, сообщает 24 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне, 23 декабря, в регионе было зарегистрировано 173 подтверждённых случая.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 19 тыс. 857 человек, 1151 человек находятся на лечении, 18 тыс. 551 человек выздоровели, 155 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов в Калуге (219), в Обнинске (126), в Кировском районе (94) и в Малоярославецком районе (71).