Санкт-Петербург, 24 декабря, 2020, 18:23 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга в пятницу, 25 декабря, огласит приговор по делу об убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, в котором обвиняется 64-летний петербургский историк Олег Соколов. Подсудимый в ходе процесса признал свою вину в гибели девушки, с которой состоял в близких отношениях, но ждет от суда мягкого наказания.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Олег Соколов на скамье подсудимых

Напомним, согласно позиции обвинения, 8 ноября 2019 года, примерно с 02:36 по 03:00 мск, Соколов в своей квартире на набережной реки Мойки в Петербурге поссорился с Ещенко на почве взаимной ревности. В ходе конфликта он взял незаконно хранившийся у него обрез малокалиберной винтовки и выстрелил из него в голову девушки.

Затем, по версии следствия, подсудимый попытался задушить потерпевшую, нанеся ей тяжкие, но не смертельные повреждения, а затем еще трижды выстрелил ей в голову. В результате чего Ещенко скончалась на месте происшествия.

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На утро после совершенного убийства Олег Соколов, по данным следствия, положил тело жертвы под кровать и занялся своими делами: позвонил в газовую службу по поводу неисправно работающей газовой колонки, созвонился с посольством Франции по рабочим вопросам и со своим приятелем в Крыму по личному делу, съездил в мебельный магазин за новым матрасом взамен залитого кровью, а также в строительный магазин за пилой и мусорными мешками, а вечером принял гостей-военнослужащих, выпил с ними коньяка и закусил икрой.

После чего в ночь на 9 ноября 2019 года расчленил тело девушки, расфасовал по пакетам и почти полностью избавился от останков, выбросив их в реку Мойка прямо у дома. Однако довести свой преступный умысел по сокрытию следов преступления Соколов не смог, поскольку упал в воду, когда пытался утопить портфель с отрубленными руками девушки. Мужчину вытащили на берег, где и была обнаружена страшная находка. А в квартире у Соколова нашли голову жертвы.

Олег Соколов психолого-психиатрической экспертизой был признан вменяемым как в целом, так и в момент преступления. В результате почти шестимесячного суда сторона обвинения потребовала для него 15 лет колонии строгого режима за убийство и незаконный оборот оружия. Гособвинение считает преступление умышленным и заранее спланированным злодеянием.

Защита обвиняемого попросила назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы, поскольку, по мнению Соколова и его адвокатов, поведение убитой было «аморальным», и веди она себя иначе, осталась бы в живых. Также защита настаивает на том, что Соколов пошел на убийство из-за стечения обстоятельств, под влиянием целого ряда психотравмирующих факторов, проще говоря, травли со стороны его недоброжелателей.

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Выслушав подробно изложенные позиции сторон, суд удалился для вынесения приговора. В полдень 25 декабря суд огласит свое окончательное решение по самому громкому преступлению в России 2019 года.