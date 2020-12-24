Владимир, 24 декабря, 2020, 17:08 — ИА Регнум. Членов банды «Восьмёрочные» осудили во Владимирской области, сообщили ИА REGNUM 24 декабря в пресс-службе регионального Следственного комитета. Преступники совершали разбойные нападения на предпринимателей и запаслись внушительным арсеналом оружия и боеприпасов.

Винсент ван Гог. Прогулка заключённых. 1890

Перед судом предстали организатор банды, его брат и 47-летней член группировки. Установлено, что в 1993 году главный обвиняемый создал организованную преступную группу под названием «Восьмёрочные». Они занимались вымогательствами, разбойными нападениями и другими тяжкими преступлениями. В 1998 году главарь банды решил вооружить своих «подчинённых» на общие деньги участников группировки. «Восьмёрочные» до 2005 года закупали необходимое оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства. Схрон устроили в двух гаражах в городе Гусь-Хрустальный, где его года назад обнаружили оперативники. При обыске были изъяты снайперская винтовка, два самодельных взрывных устройства, пистолеты, пистолеты-пулемёты, пакеты с взрывчатым веществом, гранаты, более двух тысяч патронов и иное оружие и боеприпасы.

С учётом всех обстоятельств уголовного дела главарю банды суд назначил наказание в виде семи лет лишения свободы со штрафом в размере 200 тысяч рублей, его брату — три года шесть месяцев заключения со штрафом в размере 100 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а члену банды — шесть лет лишения свободы со штрафом в размере 200 тысяч рублей.

Учитывая уже имеющиеся приговоры в отношении главного обвиняемого, он проведёт девять лет в колонии особого режима, а его «подчинённый» — восемь лет и шесть месяцев в колонии особого режима.