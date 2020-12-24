Стокгольм, 24 декабря, 2020, 17:07 — ИА Регнум. Около часа назад шведская газета Aftonbladet сообщила об отправке первой партии ковид-вакцины от производителя Pfizer/BioNTech в Швецию. Ожидается, что груз прибудет в течение нескольких часов.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Напомним, что вакцинация населения Швеции от COVID-19 начинается 27 декабря. К этому моменту в страну поступят 9 750 доз вакцины. В течение недели в Швецию поступят еще 80 000 доз вакцины.

«Я знаю, что регионы хорошо постарались и готовы к вакцинации», — заявил Ричард Бергстрём, отвечающий за проведение кампании по привитию от COVID-19 населения Швеции.

Как подчеркивают журналисты, что все граждане Швеции в возрасте 18 лет и старше будут иметь возможность получить вакцину к лету 2021 года.