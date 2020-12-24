Владимирская область получит более 50 тысяч доз «Спутник V»
Владимир, 24 декабря, 2020, 16:45 — ИА Регнум. Более 50 тысяч доз вакцины «Спутник V» получит Владимирская область в январе 2021 года. Прививочные пункты будут открыты в государственных медицинских организациях Владимира и во всех районах области, сообщили на брифинге 24 декабря директор департамента здравоохранения региона Елена Утемова.
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С Нового года во Владимирской области начнётся массовая иммунизация от COVID-19. Регион получит более 50 тысяч доз вакцины, добровольцев будут принимать в прививочных пунктах госполиклиник во всех районах области.
По данным на 23 декабря, вакцину от COVID-19 получили уже 690 жителей Владимирской области. До конца 2020 года прививки сделают в общей сложности 1,3 тысячи человек.