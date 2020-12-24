Калуга, 24 декабря, 2020, 16:40 — ИА Регнум. «Новогоднее чудо — детям» — акцию под таким девизом в преддверии новогодних праздников проводит ассоциация ТОС Калуги и депутаты городской Думы, сообщили 24 декабря корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городского парламента.

Фото пресс-службы Городской Думы Калуги Депутаты привезли детям медиков скорой помощи новогодние подарки

«Этот проект мы организовали, чтобы новогоднее чудо пришло к детям тех врачей, кто всем сердцем старается помочь пациентам, кто не покладая рук трудится, чтобы калужане были живы и здоровы, — рассказала депутат городской Думы, председатель Ассоциации ТОС Эльвира Капитонова. — Совместно с депутатами и председателями территориальных общин мы привезли 114 подарков для детей медицинских работников. Мы хотим, чтобы врачи почувствовали нашу заботу, мы их очень любим и дорожим ими, низкий поклон всем, кто сейчас борется за здоровье калужан!«

»Многие лечебные учреждения города задействованы в лечении больных с коронавирусной инфекцией, но первыми принимают больных врачи станции скорой медицинской помощи, — отметил глава Калуги Юрий Моисеев. — Это тяжелейшая работа и я очень рад, что нам удалось поднять настроение медикам и внести хоть немного позитива в их тяжёлые рабочие будни. За время пандемии мы на многие вещи стали смотреть иначе, трудности всегда сближали людей. И сейчас мы вновь видим, что наши люди объединяются, чтобы помочь врачам, пожилым людям, всем кто нуждается в помощи».

Глава городского самоуправления Кауги от имени депутатов городской Думы поблагодарил врачей и волонтёров.