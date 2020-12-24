Москва, 24 декабря, 2020, 16:17 — ИА Регнум. Индексация пенсий в РФ не приведет к сильному подорожанию продуктов питания и, более того, смягчит ситуацию с ростом цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря заявил эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов. Так он прокомментировал высказывание спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что в России часто бывает так, что после индексации пенсий начинают расти цены на социально значимые продукты, но, по ее мнению, в начале 2021 года оснований для роста цен на продукты нет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Продуктовый магазин

«В условиях повышенного внимания со стороны правительства к ценам на данные продукты, эффекта, связанного с индексацией пенсий, действительно может и не быть, — сказал Сафонов. — В сочетании с уже введёнными мерами индексация будет способствовать смягчению ситуации с ростом продовольственных цен. Кроме того, после новогодних праздников спрос на продукты в силу сезонности будет ниже, чем сейчас, что также ограничит инфляцию в первый месяц 2021 года. Заметных общеэкономических факторов, способных вызвать бурный рост цен, в настоящее время не наблюдается».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России вряд ли произойдёт скачок цен на продукты питания по окончанию действия соглашений о ценах на продовольственные товары первой необходимости.