Волгоград, 24 декабря, 2020, 16:11 — ИА Регнум. В мошенничестве в особо крупном размере подозревают директора предприятия, выигравшего контракт на ликвидацию свалок в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Вместо утилизации мусора компания закопала часть отходов на том же месте, сообщили ИА REGNUM 24 декабря в объединённой пресс-службе судов региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Горящая свалка

В августе 2018 года государственное казённое предприятие Волгоградской области «Дирекция водохозяйственного строительства» заключило госконтракт с ООО «ГринЛайт» на выполнение работ по ликвидации 18 несанкционированных свалок на территории Среднеахтубинского района. Общая сумма сделки составила свыше 269,5 млн рублей. Следствие полагает, что директор компании не до конца выполнил условия договора — вместо полного вывоза мусора часть отходов была закопана на тех же свалках и прилегающих к ним территориях, а сверху засыпана чистым грунтом. Стоимость невыполненных работ — более 76,7 млн рублей — руководитель ООО «ГринЛайт» решил безвозмездно изъять и обратить в свою пользу.

Махинацию раскрыли при помощи сотрудников УФСБ по региону. 22 декабря мужчину задержали. Центральный районный суд Волгограда избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 16 февраля 2021 года. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.