Москва, 10 сентября, 2011, 17:30 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг высказался за ослабление связей Великобритании с Европейским Союзом . "То, что уже сегодня действует в отношении евро, в будущем могло бы касаться и других областей. Мы можем лучше двигаться вперед, оставаясь в стороне", - сказал Хейг. Создание еврозоны без согласованной политики, регулирующей государственные расходы и налоговые поступления, министр назвал "большой ошибкой". Глава британского внешнеполитического ведомства считает, что в Лондон из Евросоюза должно вернуться больше полномочий.

Великобритания является членом Евросоюза, но не входит в еврозону. Правительственная коалиция в Лондоне, состоящая из либералов и традиционных евроскептиков тори, к которым относятся как Уильям Хейг, так и премьер-министр Дэвид Кэмерон , испытывает все большее давление со стороны критиков ЕС в собственных рядах.