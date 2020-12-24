Москва, 24 декабря, 2020, 15:54 — ИА Регнум. На торгах сегодня, 24 декабря, рубль снова укрепляется. Основная опора у «россиянина» на нефть и в целом на весьма неоднородные настроения вокруг, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Доллар торгуется около 74,47 руб., волатильность в инструменте доллар/рубль остается высокой — рынок «тонкий», то есть не очень емкий с точки зрения инвесторов и денег.

В таких условиях валюты могут двигаться очень энергично и мало предсказуемо. Евро сегодня остается в коридоре 90−92 руб., и никаких сюрпризов не преподносит.

Постоянную смену настроений в курсе рубля не стоит воспринимать, как сложившийся тренд. Это и конец года, и общая усталость рынка, и хаотичные поиски инвесторами механизмов, куда бы пристроить те деньги, которые они не успели еще потратить.

Нефтяная конъюнкта к текущему моменту стабильная, но фундаментально это мало, что значит. Ожидания по спросу на нефть очень неустойчивые, полноценный подъем цены выстроить на таком фоне невозможно», — пояснила эксперт.

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