Киев, 24 декабря, 2020, 15:54 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Украины постоянно работает с Вашингтоном по вопросу организации визитов лидеров стран.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Об этом сказал на брифинге 24 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дипломат дал понять, что президент Зеленский не получил приглашения на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена, но объяснил это тем, что формат инаугурации окончательно еще не определен, и приглашения в принципе не рассылались.

«Что касается визита президента Украины в Соединенные Штаты, так же как и визита президента США в Киеве — это вопросы, которые постоянно находятся в нашей повестке дня, и мы над ними работаем», — заявил министр, однако не уточнил никаких подробностей.

Напомним, что ранее президент Зеленский заявил, что рад тому, что у команды Байдена есть стратегическое видение безопасности в Европе и Украине, в частности.

«Президент Джо Байден, мне кажется, знает Украину лучше, чем его предшественник, потому что еще до своего президентства он, так сказать, имел глубокие отношения с Украиной… и хорошо понимает разницу между Украиной и Россией», — сказал Зеленский в интервью The New York Times.