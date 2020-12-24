Москва, 24 декабря, 2020, 15:48 — ИА Регнум. Часть постсоветской элиты России все время заигрывала с идеологией Власова и надеялась, что президент Владимир Путин будет олицетворять именно крайне правый сектор элитной матрицы, но все вышло совершенно иначе, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью Владимиру Соловьёву на Youtube-канале «Соловьёв LIVE».

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин

Постсоветский антикоммунизм, осуществивший ниспровержение СССР, держится на трех базовых китах. Первый — либеральный, для которого коммунизм равно тоталитаризм, второй — центристский, для которого коммунизм плох тем, что против прагматики, а также крайний правый антикоммунизм, смыкающийся с фашизмом.

«И когда мне говорят, что никогда в истории постсоветской России патриотические силы не заигрывали с Власовым, ну, вы меня извините. Заигрывали, да еще как. Народно-Трудовой Союз не заигрывал с Власовым? Мы не видим, что из Народно-Трудового Союза до сих пор существует? А чье детище Стрелков?» — заявил Кургинян.

По его словам, вера постсоветской элиты заключалась в том, что сначала либералы возьмут на себя всю грязную работу, окончательно себя скомпрометировав, и вот там придут «эти», то есть крайне правые, и все время речь шла в политике про них.

«Сначала шептались: «Скоков, Скоков, Скоков, сейчас придет Скоков», потом: «Сосковец, Сосковец, Сосковец…», потом: «Лебедь, Лебедь, Лебедь…» и так далее. Потом они решили, что олицетворением этих сил станет Путин, а Путин оказался олицетворением центра, вот этого прагматического центра», — добавил Кургинян.