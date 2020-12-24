Москва, 24 декабря, 2020, 15:41 — ИА Регнум. Самым лучшими зимним курортом России назван «Роза Хутор» в Сочи (Краснодарский край). За него отдали голоса 20% опрошенных туристов, свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

(сс) Sergei Kazantsev Горнолыжный комплекс «Роза Хутор». Красная поляна

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На втором месте оказался Шерегеш в Кемеровской области (15%), на третьем — Сорочаны и Яхрома в Московской области (13%). В пятерке лидеров — «Красная Поляна» в Сочи (11%) и Игора, Коробицыно, Охта Парк в Ленинградской области (8%).

Также в топ-10 лучших зимних курортов России вошли Хибины в Мурманской области, Камчатка в Камчатском крае (8%), Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии (8%), Банное в Башкирии (6%) и Миасс в Челябинской области (6%).

Как сообщало ИА REGNUM, самым лучшим городом для виртуальных путешествий по России названа Москва.

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