Симферополь, 24 декабря, 2020, 15:30 — ИА Регнум. Республика Крым в 2020 году недополучила в бюджет доходов на сумму в 2,8 млрд рублей. Об этом заявил на пресс-конференции 24 декабря глава Крыма Сергей Аксёнов.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Губернатор и Правительство Севастополя

«В общем, с точки зрения финансовых показателей, пришлось снять средства с региональных адресных инвестиционных программ. Однако, благодаря предпринятым шагам, более мягко прошли такую сложную ситуацию, материально поддержали крымчан», — сказал Аксёнов.

Он уточнил, что только по мерам поддержки, включающим освобождение от налогов различных сфер деятельности, бюджет республики недополучил около 2,5 млрд рублей. На реализацию мер поддержки предпринимателей, поддержку семей с детьми, многодетных, малообеспеченных семей было направлено 1,7 млрд рублей, на поддержку медработников — 1,3 млрд рублей.

На 2020 год доходы бюджета Республики Крым были запланированы в объёме 210,7 млрд рублей, в том числе собственные (налоговые и неналоговые) доходы — в сумме 46,9 млрд рублей. Таким образом, регион недополучил от планируемых собственных доходов около 6%.