Симферополь, 24 декабря, 2020, 15:21 — ИА Регнум.

Политика Киева по отношению к Крыму бездарна, и другой она быть неможет, поскольку в основе этой политики— жажда дармовщины и идеология шовинизма, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 24 декабря, комментируя высказывания главы Крыма Сергея Аксёнова.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Граффити на стене в Евпатории

Как сообщалось ранее, в интервью «Парламентской газете» Аксенов призвал представителей киевских властей «не радоваться» проблемам Крыма с обеспечением водой и заняться собственной страной.

« Политика Киева по отношению к Крыму бездарна. Она и не может быть другой, поскольку в её основе лежит жажда дармовщины и идеология шовинизма.

Аксёнов прав и в том, что столь же бездарна вся политика киевской власти. Удержать регионы и заставить их подчиняться можно только репрессиями. Под осуществление таких репрессий в Донбассе Киев вот уже некоторое время пытается изменить Минские соглашения 2015 года.

Глава Крыма, естественно, рисует несколько приукрашенную картину современного состояния полуострова, но в главном с ним можно согласиться: по сравнению с состоянием Украины это, как говорится, «разные этажи».