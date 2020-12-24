Решение проблем Крыма — инструмент воздействия на киевский режим
Симферополь, 24 декабря, 2020, 15:21 — ИА Регнум.
Политика Киева по отношению к Крыму бездарна, и другой она быть неможет, поскольку в основе этой политики— жажда дармовщины и идеология шовинизма, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 24 декабря, комментируя высказывания главы Крыма Сергея Аксёнова.
Анна Рыжкова ИА Красная Весна
Граффити на стене в Евпатории
Как сообщалось ранее, в интервью «Парламентской газете» Аксенов призвал представителей киевских властей «не радоваться» проблемам Крыма с обеспечением водой и заняться собственной страной.
«Политика Киева по отношению к Крыму бездарна. Она и не может быть другой, поскольку в её основе лежит жажда дармовщины и идеология шовинизма.
Аксёнов прав и в том, что столь же бездарна вся политика киевской власти. Удержать регионы и заставить их подчиняться можно только репрессиями. Под осуществление таких репрессий в Донбассе Киев вот уже некоторое время пытается изменить Минские соглашения 2015 года.
Глава Крыма, естественно, рисует несколько приукрашенную картину современного состояния полуострова, но в главном с ним можно согласиться: по сравнению с состоянием Украины это, как говорится, «разные этажи».
Не сомневаюсь, что проблема водоснабжения Крыма будет решена, так же как решена уже большая часть проблем, спровоцированных украинской линией на блокаду полуострова. Решение этих проблем является одновременно инструментом переформатирования власти в Киеве, поскольку наглядно демонстрирует её неэффективность», — отметил Михаил Демурин.