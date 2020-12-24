Кострома, 24 декабря, 2020, 15:14 — ИА Регнум. Причиной пожара в городе Кологриве Костромской области, в котором погибла 25-летняя женщина и её 5-летняя дочь, могло стать неосторожное обращение с огнём. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по Костромской области.

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Напомним, трагедия произошла утром 24 декабря 2020 года. В подъезде двухэтажного многоквартирного дома загорелась деревянная лестница с пластиковыми перилами, едкий дым быстро распространился по зданию. Пожарные экстренно эвакуировали всех жильцов дома, но не смогли попасть в одну из квартир.

Когда специалисты проникли в помещение, то обнаружили молодую женщину и её дочь, находившихся в бессознательном состоянии, вернуть их к жизни не удалось. Ожогов на телах погибших обнаружено не было. Ещё один ребёнок в «возрасте до года» был доставлен в больницу в городе Мантурово для оказания медицинской помощи. Отец семейства в это время был на работе.