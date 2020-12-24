Москва, 24 декабря, 2020, 15:14 — ИА Регнум. Какая погода ожидается в Москве и Подмосковье в конце текущей недели и в начале следующей рассказала 24 декабря главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM После снегопада

«Завтра днём ожидается метель и сильный ветер. Но уже к вечеру погода станет успокаиваться», — приводит ее слова RT.

Также, по словам синоптика, 26 декабря ожидается облачная погода, а временами небольшой снег. Температура воздуха −3… −1 °С, по Московской области к вечеру до — 6 °C, ветер западный 3,8 м/с.

«В воскресенье облачно с прояснениями. В ночь на 27 местами возможен слабый снег, а днём без осадков. В течение суток в Москве −5…−3 °С, по области до — 8 °С», — добавила Позднякова.

При этом, как отметила метеоролог, в ночь на 28 декабря ожидается понижение температуры воздуха до −8… −9 °С в Москве и до −6… −11 °С по области.

«Дневная температура в Москве останется на уровне −6…−3 °С, по области до — 8 °C. Понижение температуры в понедельник будет кратковременным, и уже к вечеру 28-го числа температура в Москве вновь приблизится к отметке 0 °С», — уточнила она.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в центре «Фобос» сообщили, что в Москве 24 декабря пойдёт снег.