Путин указал, что надо строить на Воробьёвых горах для МГУ в первую очередь
Ново-Огарево, Московская область, 24 декабря, 2020, 15:01 — ИА Регнум. Инновационный центр МГУ «Воробьевы горы» должен обеспечить России конкурентоспособные коммерчески успешные разработки. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Попечительского совета МГУ.
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"(Задача) заключается не только в том, чтобы устроить территорию будущего инновационного научно-технологического центра «Воробьёвы горы». Главное, чтобы он послужил примером новаторства и развития, плодотворного партнёрства образования, науки и бизнеса. Результатом которого должны стать конкурентные коммерчески успешные разработки и продукты, востребованные и на мировом рынке, и в экономике, промышленности, социальной сфере России», — заявил Путин.
По его словам, это неизбежно отразится и на жизни такого мегаполиса, как Москва.
«Правительство Москвы активно участвует в реализации этого проекта. Мы с мэром неоднократно на этот счёт говорили. Из средств города выделено более 10 млрд рублей на проектирование и строительство кластера «Ломоносов», который призван стать стартовой площадкой», — указал президент.
«Полагаю, что есть все возможности запустить первые объекты технологической долины уже в ближайшие полтора-два года. И прошу начать строительство не с административных представительских зданий, а именно с лабораторий и исследовательских площадок. А к 2025 году, когда будет отмечаться 270-летие со дня основания МГУ, инфраструктура инновационного научно-технологического центра «Воробьёвы горы» должна быть развёрнута в полном объёме», — подчеркнул он.