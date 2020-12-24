Ново-Огарево, Московская область, 24 декабря, 2020, 15:01 — ИА Регнум. Инновационный центр МГУ «Воробьевы горы» должен обеспечить России конкурентоспособные коммерчески успешные разработки. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Попечительского совета МГУ.

Владимир Югасов ИА REGNUM МГУ

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"(Задача) заключается не только в том, чтобы устроить территорию будущего инновационного научно-технологического центра «Воробьёвы горы». Главное, чтобы он послужил примером новаторства и развития, плодотворного партнёрства образования, науки и бизнеса. Результатом которого должны стать конкурентные коммерчески успешные разработки и продукты, востребованные и на мировом рынке, и в экономике, промышленности, социальной сфере России», — заявил Путин.

По его словам, это неизбежно отразится и на жизни такого мегаполиса, как Москва.

«Правительство Москвы активно участвует в реализации этого проекта. Мы с мэром неоднократно на этот счёт говорили. Из средств города выделено более 10 млрд рублей на проектирование и строительство кластера «Ломоносов», который призван стать стартовой площадкой», — указал президент.

«Полагаю, что есть все возможности запустить первые объекты технологической долины уже в ближайшие полтора-два года. И прошу начать строительство не с административных представительских зданий, а именно с лабораторий и исследовательских площадок. А к 2025 году, когда будет отмечаться 270-летие со дня основания МГУ, инфраструктура инновационного научно-технологического центра «Воробьёвы горы» должна быть развёрнута в полном объёме», — подчеркнул он.