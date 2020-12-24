Ново-Огарево, Московская область, 24 декабря, 2020, 15:01 — ИА Регнум. Российское правительство в целом достойно работало в 2020 году, не проявив растерянности даже в самые тяжёлые моменты. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 24 декабря на предновогодней встрече с членами правительства.

Цитата из трансляции. kremlin.ru Президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин на итоговом совещании с правительством РФ

Следите за развитием событий в трансляции: «Рабочий день Путина: итоги работы правительства и встреча в МГУ»

Ситуация в этом сложном, непростом году была напряжённой, однако системная и слаженная работа была организована в короткие сроки. Растерянности при столкновении с трудностями не было, никто не опустил руки, все сохранили хладнокровие, самообладание и работоспособность в условиях больших нагрузок.

«Подчеркну, правительство прошло этот год в целом достойно», — сказал российский лидер.

Он напомнил, что новый кабинет министров был сформирован в январе, а уже в марте пришлось работать «в совершенно другом режиме» из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. В неординарной ситуации, когда десяткам тысяч граждан грозила смертельная болезнь, стало видно, «кто чего стоит».

Недостатки были, о них не раз говорили, все необходимые выводы сделаны, добавил Путин.

Читайте также: Путин назвал самую большую ценность для любого руководителя