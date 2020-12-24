Калуга, 24 декабря, 2020, 15:03 — ИА Регнум. 24 декабря глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и депутат городской Думы Максим Платов поздравили со 105-летием ветерана Великой Отечественной войны Константина Ивановича Ермилова.

Фото пресс-службы Городской Думы Калуги Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и депутат Городской Думы Максим Платов поздравили со 105-летием ветерана Великой Отечественной войны Константина Ивановича Ермилова

«Вам много пришлось пережить на своём веку, в том числе самую страшную войну в истории человечества, — обратился к юбиляру Юрий Моисеев. — Все мы в неоплатном долгу перед Вами и Вашими товарищами, теми, кто вернулся с победой и теми, кто пал на фронтах Великой Отечественной войны. Вашему поколению пришлось нелегко, вы восстанавливали страну после войны, много и тяжело работали, растили детей. Низкий поклон Вам, Константин Иванович!«

Депутаты пожелали Константину Ивановичу доброго здоровья, семейного тепла, бодрости духа, долгих и счастливых лет жизни и вручили подарки.