Вашингтон, 24 декабря, 2020, 14:58 — ИА Регнум. За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 228 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 декабря сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 228 131 заразившегося SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 18 446 231.

Также сообщается, что за это же время в США 3359 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 326 232.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в США за сутки было выявлено 195 033 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.