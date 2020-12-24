Санкт-Петербург, 24 декабря, 2020, 14:44 — ИА Регнум. За последние сутки в Санкт-Петербурге доставили в больницы для лечения COVID-19 и его последствий 903 взрослых пациента. Темпы суточной госпитализации немного снижаются, а недельной — имеют незначительный рост. Об этом 24 декабря сообщил Межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции.

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По его данным, за последние 24 часа в Петербурге зарегистрировано 903 госпитализации, это на 6,5% ниже количества госпитализаций в прошлый четверг, 17 декабря. Напомним, в предыдущие сутки на этой неделе в Петербурге госпитализировали 974 пациента с ковидом и подозрением на него.

«Значительно замедлился также рост недельной госпитализации. Прибавка госпитализированных за текущий семидневный интервал к предыдущему составила всего +0,5%», — отметили в Межведомственном совете.

Там сообщили, что за последние сутки количество зарегистрированных петербургских больных в федеральном регистре с подтвержденным COVID-19 составило 4733 человека (по данным Роспотребнадзора и федерального оперштаба, за сутки в Петербурге выявлено 3756 новых случаев). Всего ковидом в настоящее время болеют 73 тыс. петербуржцев и гостей города.

В Межведомственном совете отмечают определенную стабилизацию эпидемического процесса на текущей, однако подчеркивают, что «наметившаяся тенденция не носит устойчивого характера, и в случае несоблюдения гражданами масочного режима в общественных местах, социальной дистанции и других противоэпидемических мер рост распространения инфекции может возобновиться с прежней интенсивностью».