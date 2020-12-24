Омск, 24 декабря, 2020, 14:43 — ИА Регнум. В Омской области депутаты Заксобрания на заседании 24 декабря во втором окончательном чтении приняли региональный бюджет на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Законодательное собрание Омской области

Бюджет-2021 сформирован без дефицита. И по доходам, и по расходам он составил 96,3 млрд рублей.

70,7 млрд рублей из общей суммы доходов — налоговые и неналоговые доходы региона, 25,6 млрд — безвозмездные поступления.

Во втором чтении парламентарии поддержали десять поправок, внесённых губернатором региона Александром Бурковым.

По словам главы омского минфина Вадима Чеченко, основной фактор, который пришлось учитывать при формировании бюджета на 2021 год, — пандемия коронавируса и её последствия:

«В существующих условиях, тем не менее, нам удалось сформировать работоспособный бюджет на 2021 год».

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Омска на 2021 год и последующие периоды был принят 16 декабря на сессии горсовета.

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