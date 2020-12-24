Ярославль, 24 декабря, 2020, 14:41 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов призвал отказаться от проведения новогодних корпоративов из-за напряжённой эпидемиологической ситуации. Правда, свое обращение он направил лишь представителям органов власти и местного самоуправления. Впрочем, прислушаться к нему могут и представители коммерческого сектора.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов

«Эпидемиологическая ситуация остаётся напряжённой. Не случайно в этом году мы не проводим традиционный новогодний бал, ёлки и другие массовые мероприятия. Сейчас всем нужно проявить ответственность и выдержку. Пусть в этом году Новый год станет семейным праздником», — заявил Миронов.

Напомним, ранее глава депздрава области заявил о том, что область вышла на «плато» по коронавирусу. Но число новых заболевших, между тем, не снижается.