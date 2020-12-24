Киев, 24 декабря, 2020, 14:37 — ИА Регнум. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что он доволен реакцией Российской Федерации на проект «Крымская платформа».

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш!

Об этом глава украинской дипломатии сообщил на брифинге сегодня, 24 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кулеба заявил, что реакция России «очень нервная», о чем он получает «много информации из самых разных каналов». Глава МИД Украины не уточнил, о каких конкретно каналах идет речь.

Он высказал мнение, что в следующем году проект «Крымская платформа» будет одним из эпицентров «гибридной войны России против Украины».

«Но мы знаем, что правда на нашей стороне, мы делаем правильное дело… также на нашей стороне есть достаточное количество союзников для того, чтобы достичь в этой сфере успеха», — добавил министр.

ИА REGNUM напоминает, что официальный Киев объявил о старте проекта «Крымская платформа» в сентябре этого года. Предполагается, что данная инициатива будет представлять собой «многоуровневую диалоговую платформу», ключевая цель которой — возвращение темы Крыма на высокий порядок международного внимания. Сейчас планируется, что учредительный саммит проекта пройдет в Киеве в мае 2021 года, МИД Украины уже ведет работу над итоговой декларацией. В начале декабря в Верховной раде Украины создано межфракционное депутатское объединение «Крымская платформа».

Отдельно стоит отметить, что Киев уже несколько раз обещал официально пригласить Россию участвовать в этом проекте, но насколько можно судить по открытой информации, дальше обещаний дело не пошло.