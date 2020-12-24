Москва, 24 декабря, 2020, 14:34 — ИА Регнум. В России вряд ли произойдёт скачок цен на продукты питания по окончанию действия соглашений о ценах на продовольственные товары первой необходимости. Об этом телеканалу РБК заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Продуктовый магазин

«Я не думаю», — сказал Мантуров, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, специалисты усилили мониторинг по широкой номенклатуре продуктов первой необходимости, и они продолжат мониторить ситуацию для недопущения подобных скачков цен по другим номенклатурам.

По его словам, в сложившейся ситуации власти не могут «допустить таких резких флуктуаций ради одной группы предприятий или сектора экономики».