Ярославль, 24 декабря, 2020, 14:27 — ИА Регнум. Управление МЧС по Ярославской области выпустило экстренное предупреждение в связи с предстоящим ухудшением погоды. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

76.mchs.gov.ru Снегопад

«По данным Ярославского ЦГМС — филиала ФГБУ «Центральное УГМС» 25 декабря на территории Ярославской области ожидается снег, местами сильный, метель. В отдельных районах усиление южного ветра до 15 м/с. На дорогах гололедица, накат, снежные заносы», — сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Спасатели прогнозируют вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта, увеличение количества ДТП. Так же ожидаются обрывы линий электропередач и связи, обрушение ветхих крыш и конструкций, нарушения в системе ЖКХ.