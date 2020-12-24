Москва, 24 декабря, 2020, 14:19 — ИА Регнум. Российская анимационная студия «Союзмультфильм» занята созданием более 43 проектов. Об этом ТАСС заявила председатель правления студии Юлиана Слащева.

Союзмультфильм

«На различных стадиях производства и разработки находятся 43 проекта: 20 сериальных, пять полнометражных фильмов, 18 авторских короткометражных картин. Девять наших сериальных проектов уже сейчас в эфире, еще пять мы планируем выпустить на экраны в 2021 году», — сказала Слащева.

По её словам, в ходе дистанционной работы сотрудников студии было создано более 80 серий разных проектов.