Кызыл, 24 декабря, 2020, 14:24 — ИА Регнум. На новогодней церемонии 24 декабря глава Тувы Шолбан Кара-оол вручил отличившимся землякам государственные награды. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Rtyva.ru Вручение государственных наград в Туве

В церемонии вручения также приняли участие Главный федеральный инспектор Александр Вавилихин и председатель Верховного Хурала республики Кан-оол Даваа.

По словам Шолбана Кара-оола, из-за сохраняющихся ковидных ограничений Новый год республика будет встречать без больших массовых собраний и торжеств:

«Однако есть ежегодное мероприятие, от которого мы не могли отказаться. Это предновогодняя церемония вручения государственных наград!«

Награждены 17 жителей Тувы и один коллектив.

Но прежде чем приступить к церемонии, глава Тувы вспомнил самые яркие и важные моменты 2020 года. Самым значительным событием он назвал обновление Основного закона нашей страны — Конституции РФ:

«Состоявшееся летом этого года всероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации продемонстрировало всему миру единство и сплочённость россиян. Инициированные Президентом России поправки в ходе общенационального обсуждения были существенно расширены и стали по своей сути народными».

Тува стала вторым среди регионов по активности голосования, обеспечив явку в 93% и почти 97% «за» поправки к Конституции России.

Событием года со знаком «минус» Шолбан Кара-оол назвал ситуацию с распространением в мире новой коронавирусной инфекции:

«Однако хочу подчеркнуть, что и в нынешней кризисной ситуации на фоне общего экономического спада вновь наилучшим образом проявили себя сельчане. Сельское хозяйство всегда было и до сих пор остаётся основой, если так можно сказать «становой жилой» экономики Тувы».

Глава региона напомнил о том, что одним из первых его указов в 2007 году стал указ о пятикратном увеличении финансирования агропромышленного комплекса.

В республике растёт поголовье скота. За прошедшие годы практически удвоилось поголовье мелкого рогатого скота, превысив 1 млн 300 тыс. голов. Это пятое место по стране и первое по Сибири. В 3,7 раза выросло поголовье лошадей — почти до 100 тысяч. Поголовье крупного рогатого скота увеличилось в 1,7 раза — до почти 185 тысяч голов.

В пример глава республики привёл Ошку-Саар Ооржак. Её трудовой путь, насчитывающий уже более 54 лет, неразрывно связан с развитием сельского хозяйства республики, Монгун-Тайги. Почти четверть века она возглавляет трудовой коллектив сначала совхоза «Моген-Бурен», а затем и одноимённого унитарного предприятия. Заслуженный работник сельского хозяйства РФ Ошку-Саар Ооржак имеет богатый опыт по выращиванию скота, производству животноводческой продукции. На сегодняшний день ГУП «Моген-Бурен» является ключевым животноводческим хозяйством Монгун-Тайгинского кожууна.

«Убеждён, что заслуженный работник Тувы, кавалер Ордена Республики Тыва Ошку-Саар Аракчааевна Ооржак как никто другой достойна присвоения звания Герой труда Республики Тыва. От всей души поздравляю Ошку-Саар Аракчааевну с заслуженной высокой наградой!» — сказал Шолбан Кара-оол.

За достигнутые успехи и многолетний безупречный труд почётного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Тыва» удостоен старший чабан ГУП «Малчын», потомственный животновод Айдын-оол Хертек.

Такое же звание присвоено егерю-волчатнику министерства природных ресурсов и экологии Тувы Ивану Оюну. Звания «Заслуженный работник Республики Тыва» удостоен и Билчиир-оол Ондар, чья трудовая биография связана с производством кормовых культур. Он уже несколько десятков лет является поливальщиком МУП «Уланбура» Дзун-Хемчикского кожууна.

Почётное звание «Заслуженный шахтёр Российской Федерации» присвоено техническому директору ООО «УК Межегейуголь» Игорю Трандину.

«Заслуженным работником Республики Тыва» стал огнеборец с 42-летним стажем Виктор Иванов. Он прошёл путь от парашютиста-пожарного до начальника парашютной и десантно-пожарной службы. Количество потушенных при его непосредственном участии пожаров перевалило за тысячу.

Такого же звания удостоена ведущий судебный пристав-исполнитель, майор внутренней службы Шолбана О-Делик.

«В её лице, а также в лице майора внутренней службы в отставке, председателя Совета ветеранов ОВМ России по Республике Тыва Людмилы Пичиооловны Майынды хочу поздравить всех сотрудников внутренних дел и ветеранов правоохранительных органов с наступающим праздником!» — отметил Кара-оол.

Руководитель региона обратил внимание на то, что в уходящем году истинными героями стали медицинские работники.

Президент РФ Владимир Путин 21 июня 2020 года подписал указ о награждении работников российских медицинских и научных учреждений за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и профессионализм, проявленные при исполнении профессионального долга, медалью Луки Крымского. В Туве эту награду вручили фельдшеру по приёму и передаче вызовов Республиканского центра скорой помощи и медицины катастроф Байлак Монгуш.

Федеральной наградой — Благодарностью Президента Российской Федерации — отмечены заслуги Ольги Монгуш. Она является учителем математики средней общеобразовательной школы №1 с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна.

Почётное звание «Заслуженный работник образования Республики Тыва» присвоено учителю тувинского языка и литературы средней общеобразовательной школы №10 для детей с ограниченными возможностями здоровья Ларисе Ашак-оол.

Не обошёл вниманием глава Тувы и сферу культуры:

«Наверное, самым вдохновляющим событием 2020 года стала победа наших любимых, совсем молодых, но уже больших артистов Денберела Ооржака и Ай-Кыс Кыргыс в большом телевизионном конкурсе «Ты — супер». Мы испытали минуты волнения, гордости и большой благодарности их учителям».

Государственными наградами отмечены достижения преподавателя хорового класса Детской школы искусств г. Шагаан-Арыг Анай Моховой. Она является заслуженным работником культуры Российской Федерации.

Награждены преподаватель специальных дисциплин по классу чадаган Кызылского колледжа искусств им. Чыргал-оола Рада Шомбул и преподаватель музыкально-теоритических дисциплин Республиканской музыкально-художественной школы-интерната им. Кенденбиля Людмила Чигжит. Им присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры Республики Тыва».

«Важным акцентом уходящего года, чей объединительный потенциал не смогла снизить даже пандемия, было, конечно, 75-летие Великой Победы!» — отметил руководитель республики.

Он вручил памятные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов» известному тувинскому учёному-историку, «Заслуженному деятелю науки Республики Тыва» Николаю Моллерову и коллективу Национального музыкально-драматического театра им. В. Кок-оола.

«Уважаемые участники церемонии, дорогие земляки! Наступающий год потребует от нас особой консолидации и напряжения сил! Перед нашей республикой, перед нашей страной стоят грандиозные по своим масштабам задачи по восстановлению экономического роста и достижению национальных целей, определённых Президентом России! Нам предстоит форсировать реализацию Индивидуальной программы социально-экономического развития Тувы!» — сказал Шолбан Кара-оол.

В новом году он пожелал землякам здоровья, успехов, счастья и благополучия.