Санкт-Петербург, 24 декабря, 2020, 13:54 — ИА Регнум. Настоящая зимняя погода с морозом и снегом в Северной столице наступит не раньше января 2021 года, рассказал 24 декабря корреспонденту ИА REGNUM главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

Дарья Драй ИА REGNUM Набережная реки Фонтанки

По его словам, в конце декабря в городе на Неве и в Ленобласти ожидается преимущественно теплая для данного периода погода. Температура воздуха будет иметь положительные значения, из-за чего весь выпавший в последние дни снег растает.

«По прогнозу понижение температуры ожидается во второй декаде января, от Рождества до Крещения может опуститься ниже 10 градусов. Это пока предварительный прогноз», — пояснил собеседник агентства.

Александр Колесов отметил, что с 26 декабря и на четыре дня ожидается кратковременное понижение температуры. В городе будет до минус 10 градусов, по Ленинградской области — еще ниже. Однако уже 30 и 31 декабря столбик термометра вновь поползёт вверх.