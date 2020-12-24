Москва, 24 декабря, 2020, 13:51 — ИА Регнум. Поставляемые из Казахстана томаты поражены опасным вирусным заболеванием — коричневой морщинистостью плодов. Об этом сообщает 24 декабря пресс-служба Россельхознадзора.

sharonang Томаты

Вирус коричневой морщинистости плодов томата Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) выявлен в результате карантинного фитосанитарного контроля. В отношении ToBRFV введена временная карантинная фитосанитарная мера.

Это заболевание нашли у свежих томатов, поставленных в Россию из Алма-Атинской и Актюбинской областей Казахстана грузоотправителями ТОО Green land Alatau и ТОО Green Capital Kazakhstan соответственно. Продукция имела казахстанские фитосанитарные сертификаты.

Россельхознадзор предложил минсельхозу Казахстана провести переговоры по возникшей ситуации в ближайшее время.

Тобамовирус ToBRFV поражает в основном томаты и перец, он вызывает пятна на листьях и деформацию плода.

Читайте также: Россия разрешила поставки помидоров 12 предприятиям Азербайджана