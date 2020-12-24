Берлин, 24 декабря, 2020, 13:45 — ИА Регнум. Газопровод «Северный поток — 2» будет достроен вне зависимости от реакции властей Соединённых Штатов, заявил 24 декабря депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт («Альтернатива для Германии»).

Gazprom.ru Северный Поток-2

«Северный поток — 2» будет достроен вне зависимости от того, как ведёт себя новая или старая администрация», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, какая бы ситуация ни была в США, одно их все объединяет — «это огромнейшее нежелание, чтобы отношения между Россией и Германией были налажены, имели конструктивный, деловой характер».

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год из России по дну Балтийского моря до Германии. В последний год проект столкнулся с серьёзным санкционным давлением со стороны США.

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