Москва, 24 декабря, 2020, 13:43 — ИА Регнум. Борьба с курением в России приносит свои плоды. Ужесточение правил для курильщиков привело к тому, что стена сигаретного дыма над страной почти развеялась, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

Н. Игнатьев. Табак — яд. Брось курить! (фрагмент). 1957

«Еще десять лет назад количество курильщиков в России превышало 44 млн человек, это сопоставимо с населением очень крупной западноевропейской страны.

По данным СМИ и результатам опросов авторитетных исследовательских компаний, к 2020 году количество заядлых любителей табака снизилось за десять лет на 17 млн человек.

Сегодня около 24% взрослого населения России имеет пачку сигарет в кармане. Снижение зависимости граждан от табака — это отличный тренд, он является результатом масштабной и безоговорочный борьбы государства за здоровый образ жизни.

Ограничения стоило бы вводить еще раньше, лет 20 назад. Но в те годы табачное лобби России, состоящее из крупнейших транснациональных корпораций, еще имело эффективные рычаги влияния на законодателей, успешно нивелируя очередные антитабачные инициативы

В высокоразвитых странах мира более 20 лет назад курение перешло из категории модной в пагубную привычку, препятствующую карьерному и личному росту. Сегодня курильщики в западных странах — это люди третьего сорта.

Для них созданы невыносимые правовые условия, и курение в публичных местах грозит колоссальными штрафами.

Происходящие в России изменения очень прогрессивные и стремительные. Резко снизилось число курильщиков среди мужчин, население намного меньше вовлечено в пассивное курение. Все ограничительные меры сработали, а новые нужно также эффективно реализовывать.

Розничная цена пачки сигарет в России почти в четыре раза ниже, чем в ЕС. Рост акцизных налогов на табачные изделия очевиден и будет полезен и для казны, и для здоровья граждан.

А отказ от курения позволит сэкономить для личного бюджета от 4 тыс. до 5 тыс. руб. Конечно, в любой инициативе есть свои переборы. На мой взгляд, ресторанам можно было дать некоторые послабления», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, запрет на курение в медучреждениях, торговых точках, на базах и складах начнет действовать в России с 1 января 2021 года.

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