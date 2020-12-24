Улан-Удэ, 24 декабря, 2020, 13:39 — ИА Регнум. Власти Бурятии лишь после очередного ЧС с нападением своры собак на людей озаботились принятием превентивных мер. Как сообщает сегодня, 24 декабря, пресс-служба республиканского правительства, с тем, чтобы исключить нападения домашних животных в дальнейшем, администрация Улан-Удэ, Тарбагатайского, Иволгинского, Заиграевского районов в течение 2021 года выйдут с законодательной инициативой по ужесточению мер ответственности за нарушения порядка регистрации домашних животных, их выгула и допущение нападения домашнего животного на человека.

Нарсис Диаз. Бегущие собаки. 1853

Также в республиканском законодательстве предусмотрят введение обязательного чипирования домашних животных.

Как сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов, действующее федеральное законодательство не позволяет усыплять отловленных собак, если у них не будет диагностировано бешенство.

«Строить пансионаты для пожизненного содержания этих собак, когда у нас вопросы детей-сирот, многодетных семей и прочее, мы лишены этого, немножко другие приоритеты», — сказал глава региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, утро 23 декабря в Забайкальском микрорайоне Улан-Удэ началось с чрезвычайного происшествия. Стая собак напала на 20-летнюю девушку, а чуть позже и на ребенка. Оба пострадавших получили серьёзные травмы. Как пояснили медики, особенно сильные увечья получила девушка, у которой «клочья мяса по всему телу. На лице остались одни глаза».

Читайте также: «На лице остались одни глаза»: в Бурятии свора собак растерзала девушку