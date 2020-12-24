Москва, 24 декабря, 2020, 13:34 — ИА Регнум. Правительство РФ рассмотрит законопроект о предоставлении бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам. Об этом 24 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет

«В рамках эксперимента сформирован перечень из примерно 400 таких сервисов», — заявил он.

По словам Мишустина, в список вошли сайты госуслуг, дистанционного обучения и заказа лекарств, а также популярные соцсети, детские, развлекательные и информационные ресурсы, в том числе и сетевые версии ряда СМИ.

«Бесплатный доступ к государственным услугам и социально значимым сервисам будет обеспечен каждому человеку вне зависимости от уровня его дохода», — отметил глава правительства.