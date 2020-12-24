Берн, 24 декабря, 2020, 13:31 — ИА Регнум. Швейцарская компания Micro Mobility Systems Ltd приступила к тестированию маленького электрического автомобиля Microlino 2.0. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Microlino 2.0

В зарубежной прессе это авто называют «самым очаровательным крошечным автомобилем». Сейчас специалисты компании приступили к первым тестам шасси для крошечной модели. Microlino 2.0 по сравнению с первой версией будет иметь лучшее управление.

Компактное авто оснащено всего двумя креслами и сочетает в себе преимущества мотоцикла и машины. Micro Mobility позиционирует своё детище как транспорт, имеющий достаточно места для «двух взрослых и трёх ящиков пива».

В качестве силового агрегата у микро-кара установлен небольшой электромотор, который может разогнать авто до 90 км/ч. Максимальная дальность хода модели на одном заряде составляет 200 км.

Напомним, с января по сентябрь нынешнего года в России было продано 95 245 подержанных минивэнов (легковой автомобиль с однообъёмным кузовом и бескапотной или полутораобъёмной компоновкой), что на 1,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Читайте также: Компания Mitsubishi провела рестайлинг минивэна Delica D:5