Москва, 24 декабря, 2020, 13:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию в начале 2021 года. Об этом 24 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенкона итоговой пресс-конференции в Совете Федерации.

World Economic Forum Annual Meeting Davos 2007 Валентина Матвиенко

«Ожидаем, что послание президента может быть в начале следующего года», — заявила Матвиенко.

До конца 2020 года не планируется оглашение очередного послания президента страны Владимира Путина Федеральному собранию, сообщил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.