Калуга, 24 декабря, 2020, 13:13 — ИА Регнум. 24 декабря глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, заместитель председателя городской Думы Александр Иванов и депутаты городской Думы Сергей Павлов, Андрей Макаров, Марина Ставиская, Виктор Борсук и Константин Сотсков приняли участие в благотворительной акции «Ёлка добра».

Фото пресс-службы Городской Думы Калуги Депутаты приняли участие в благотворительной акции «Ёлка добра».

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, организаторами акции выступили члены молодёжной парламентской группы «Единая Россия» в Молодёжном парламенте при Законодательном Собрании области. «Ёлка добра» проводится уже третий раз в рамках благотворительного проекта «Мечтай со мной» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

На ветвях зеленой красавицы висят 35 открыток с пожеланиями детей из малообеспеченных семей. Просьбы самые разные: компьютеры и планшеты, книги и куклы, мольберты и пуанты, машинки на радиоуправлении, кукольный домик, микрофоны, спортинвентарь.

Депутаты выступят в роли волшебников. «В течение недели мы приобретем подарки и вручим их маленьким калужанам, — рассказал Юрий Моисеев. — Год выдался непростым для всех нас, поэтому накануне Нового года так важно подарить детям ощущение праздника и новогоднего чуда».