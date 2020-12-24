Москва, 24 декабря, 2020, 13:04 — ИА Регнум. Госдума приняла постановление о приглашении главы Минэкономразвития Максима Решетникова на пленарное заседание 20 января 2021 года, передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря.

Duma.gov.ru Министр экономического развития РФ Максим Решетников в Госдуме

Предполагается, что Решетников представит информацию о поддержке малого и среднего предпринимательства в условиях изменившейся экономической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции.

Кроме того, парламентарии хотят узнать причины резкого роста цен на продовольственные товары, а также их интересуют меры, направленные на выполнение требований закона о государственном регулировании торговой деятельности в Российской Федерации.

Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о регулировании цен в России. Правительство РФ получает новые полномочия в сфере сдерживания цен.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также поручил проработать предложение о приглашении в нижнюю палату парламента вице-премьера Виктории Абрамченко, так как по мнению главы профильного комитета Госдумы, рост цен на продукты питания произошел из-за проблем в сельском хозяйстве.