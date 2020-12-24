Москва, 24 декабря, 2020, 12:41 — ИА Регнум.

Авторы законао молодежной политике хотелирасширить круг лиц, которым полагается государственная поддержка, но вместе с тем новые нормы будут закреплятьтенденцию к инфантилизации населения страны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 24 декабря.

Константин Юон. Подмосковная молодежь. Лигачево. 1926

Как сообщалось ранее, 23 декабря Госдума в третьем чтении приняла закон о молодежной политике. Молодежью будут считаться лица в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

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« В принципе, закон о молодёжной политике нужен. Молодёжи в нашей стране всегда старались помогать, особенно после 1917 года, и продолжить эту традицию в сегодняшних крайне неблагоприятных для молодых людей условиях необходимо. Вместе с тем заложенный в данный закон общий подход считать молодёжью граждан до 35 лет включительно мне представляется ошибочным.

Понятно желание авторов закона расширить круг лиц, которым в соответствии с этим документом будут полагаться меры государственной поддержки. Вместе с тем таким образом получит закрепление усилившаяся в последние годы тенденция к инфантилизации населения нашей страны.

Не будем вспоминать 20-е и 30-е годы прошлого века, когда зрелым считался человек уже после 18—20 лет, но и в 1960-е, и 1970-е годы планка понятия «молодёжь» не поднималась выше 25—28 лет. Если же говорить непосредственно о производстве, о госслужбе, о научной сфере и так далее, то «молодыми специалистами» мы считались тоже максимум в течение трех лет после армии, института, техникума или ПТУ.

Добавленные к «молодежному возрасту» 10 лет, согласитесь, это много. Это много для мужчин, но это тем более много для женщин. Невольно у молодых женщин будет формироваться желание отсрочить рождение детей, тем более что теперь помощь условно «молодые семьи» могут получать и тогда, когда они уже совсем не будут молодыми. Исходя из общественно-политических соображений, молодость можно и «продлить», но физиологию это не поменяет: женщина молода и активно детородна до 25, максимум 28 лет. Это вам скажет любой специалист, и именно на это, на рождение детей до 30 лет, и надо ориентировать граждан нашей страны.