Москва, 24 декабря, 2020, 12:40 — ИА Регнум. Имя потенциального нового главы КПСС после запланированного смещения Михаила Горбачева на несостоявшемся XXIX съезде КПСС назвал лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью Владимиру Соловьёву на YouTube-канале «Соловьёв LIVE».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Возможно, это был бы первый секретарь московского городского комитета Юрий Анатольевич Прокофьев, возможно, это был бы Олег Семенович Шенин, возможно, кто-то третий. Я верил, верю, уважал и уважаю Прокофьева», — заявил Кургинян.

Кургинян также отметил, что сторонник ГКЧП депутат Верховного Совета СССР маршал Советского Союза Сергей Ахромеев в действительности был убит, а не совершил самоубийство.

«Когда я с ним встречался, речь шла о том, что нужно делать новые заявления, развивать идеологические позиции, а он сказал: «А вы знаете, что они все поехали в Форос? [Поселок в Крыму, где была дача Горбачева]», а я говорю: «И что же будет?». Он говорит: «Ну, что будет, — обдерут народ как липку, и всё». Это было последнее, что я слышал», — продолжил политолог.

Он также добавил, что Ахромеев был серьезным, честным и очень порядочным человеком, у которого была офицерская честь, и покончить жизнь самоубийством так, как это было сказано на его счет, он просто не мог. Именно ГКЧП, отмечает Кургинян, сорвало планы по проведению съезда КПСС, на котором должны были снять Горбачева.