Кургинян рассказал, кто должен был сместить Горбачева на XXIX съезде
Москва, 24 декабря, 2020, 12:40 — ИА Регнум. Имя потенциального нового главы КПСС после запланированного смещения Михаила Горбачева на несостоявшемся XXIX съезде КПСС назвал лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью Владимиру Соловьёву на YouTube-канале «Соловьёв LIVE».
Кургинян также отметил, что сторонник ГКЧП депутат Верховного Совета СССР маршал Советского Союза Сергей Ахромеев в действительности был убит, а не совершил самоубийство.
Он также добавил, что Ахромеев был серьезным, честным и очень порядочным человеком, у которого была офицерская честь, и покончить жизнь самоубийством так, как это было сказано на его счет, он просто не мог. Именно ГКЧП, отмечает Кургинян, сорвало планы по проведению съезда КПСС, на котором должны были снять Горбачева.