Красноярск, 24 декабря, 2020, 12:32 — ИА Регнум. За последние сутки в Красноярском крае коронавирус выявлен у 329 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 декабря в региональном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в Красноярском крае подтверждено 44 236 случаев заражения коронавирусом.

Выздоровели 38 000 человек, в том числе 450 — за прошедшие сутки.

В крае проведено 2 027 859 тестов на коронавирус (+10 203 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря в Красноярском крае был подтверждён 331 случай заражения, вылечились 448 человек.