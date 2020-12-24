Москва, 24 декабря, 2020, 12:31 — ИА Регнум. На начало июля 2020 года в России всего было зарегистрировано 183 тыс. автомобилей SsangYong. Об этом 24 декабря сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

SsangYong Action

При этом большая часть, зарегистрированных в России машин SsangYong — это модели Kyron. В стране насчитывается 72,2 тыс. внедорожников Kyron — 40% от общего числа автомобилей марки в России. На второй строчке кроссовер Actyon (67,3 тыс. ед. или 37%). Замыкает тройку лидеров внедорожник Rexton (18,6 тыс. ед. или 10%).

Также российские автовладельцы покупали в России модели: Actyon Sports, Musso, Korando, Stavic, Rodius, Tivoli, Chairman, Nomad.

Ранее корейская компания SsangYong объявила о своем банкротстве.

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