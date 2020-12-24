Москва, 24 декабря, 2020, 12:25 — ИА Регнум. Спешка с ГКЧП была нужна Горбачёву для того, чтобы не допустить XXIX съезда КПСС, на котором готовилось его снятие, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью Владимиру Соловьёву на Youtube-канале «Соловьёв LIVE».

Иван Шилов ИА REGNUM Горбачев

По словам политолога, он говорил еще в марте 1991 года лично тогда генеральному секретарю КПСС Михаилу Горбачёву, что либо он примет новую программу развития страны и коммунизма, которая была поддержана московской партийной организацией и Союзом городов-героев, либо покуда Горбачев «тяготится партией, то и партия тяготится им». В таких условиях на XXIX съезде КПСС Горбачев должен был быть снят. Но этого, как известно, не произошло, и вот почему.

«У меня, конечно, есть ни на чем не основанное подозрение, что само это ГКЧП имело одной из целей, если говорить о целях игровых, чтобы не состоялся XXIX съезд, потому что речь шла не только о том, что как только Горбачева снимают с поста генсека и Съезд народных депутатов оказывается в руках у партии, не только дело было в этом, но еще и в ревизии партийных финансов, а это, знаете ли, дело было тяжелое тогда», — заявил Кургинян.

Политолог отметил, что на момент ГКЧП он ничего о нём не знал, и его внутренне возмутило, что он не был уведомлен о нём. Буквально перед самим ГКЧП Кургиняна позвал в свой кабинет его близкий друг, член ГКЧП, член Политбюро и секретарь ЦК КПСС Олег Шенин, с которым у него был очень странный разговор. Шенин заявил тогда: «Ты же знаешь, что я офицер» без каких-либо подробностей. Тогда еще Кургинян не знал, что замышляется ГКЧП. При этом другие члены Политбюро ЦК КПСС зачем-то просили Кургиняна не уезжать из Москвы.

«А я приехал дискутировать с таким Орловым, был такой замминистра финансов. Я сказал тогда, что демонстрация силы в момент идеологической слабости является разрушением, и никакого ГКЧП быть не должно, я сказал 18 числа, а 19 числа ГКЧП началось. Поэтому никакого отношения к ГКЧП я не имел, но существовали разные попытки привязать», — продолжил политолог.