ГКЧП был нужен Горбачеву для удержания своей власти в КПСС — Кургинян
Москва, 24 декабря, 2020, 12:25 — ИА Регнум. Спешка с ГКЧП была нужна Горбачёву для того, чтобы не допустить XXIX съезда КПСС, на котором готовилось его снятие, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью Владимиру Соловьёву на Youtube-канале «Соловьёв LIVE».
По словам политолога, он говорил еще в марте 1991 года лично тогда генеральному секретарю КПСС Михаилу Горбачёву, что либо он примет новую программу развития страны и коммунизма, которая была поддержана московской партийной организацией и Союзом городов-героев, либо покуда Горбачев «тяготится партией, то и партия тяготится им». В таких условиях на XXIX съезде КПСС Горбачев должен был быть снят. Но этого, как известно, не произошло, и вот почему.
Политолог отметил, что на момент ГКЧП он ничего о нём не знал, и его внутренне возмутило, что он не был уведомлен о нём. Буквально перед самим ГКЧП Кургиняна позвал в свой кабинет его близкий друг, член ГКЧП, член Политбюро и секретарь ЦК КПСС Олег Шенин, с которым у него был очень странный разговор. Шенин заявил тогда: «Ты же знаешь, что я офицер» без каких-либо подробностей. Тогда еще Кургинян не знал, что замышляется ГКЧП. При этом другие члены Политбюро ЦК КПСС зачем-то просили Кургиняна не уезжать из Москвы.