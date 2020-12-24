Москва, 24 декабря, 2020, 12:20 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафах за нарушения при обеспечении безопасности и устойчивости интернета и сети связи общего пользования, передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет

Поправки в КоАП необходимы для того, чтобы закон о суверенном интернете не был бы бумажкой, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Предлагается карать за нарушение требований законодательства о функционировании точек обмена трафиком; за нарушение требований по установке технических средств противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории РФ интернета и сети связи общего пользования, технических средств контроля за соблюдением операторами связи, собственниками или иными владельцами технологических сетей связи требований законодательства, предусматривающего ограничение доступа к информации.

Вводятся штрафы за неисполнение обязанности по использованию в целях выявления в интернете сетевых адресов, соответствующих доменным именам технических и программных средств (в том числе средств связи), функционирующих в соответствии с установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти требованиями, а также национальной системы доменных имен; за нарушение требований законодательства о централизованном управлении сетями связи общего пользования.

Размеры штрафов в зависимости от состава административного правонарушения для юридических лиц варьируются от 20 тыс. до 700 тыс. рублей, в ряде случаев устанавливается также ответственность в виде административного приостановления деятельности.

Также устанавливается административная ответственность за повторное совершение административного правонарушения. В этом случае суммы штрафов для юридических лиц составляют от 60 тыс. до 1 млн рублей.